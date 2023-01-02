 

В новогоднюю ночь во Франции сожгли меньше машин, чем год назад

02.01.2023, 15:40, Разное
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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отчитался о том, что в ночь на 1 января французы сожгли на 20% меньше автомобилей по сравнению с прошлым годом, рассказывает Le Monde. Министр заметил, что число задержаний, напротив, выросло, а по всей стране дежурили усиленные наряды полицейских и жандармов.


AP

В воскресенье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об отсутствии «серьёзных происшествий» в новогоднюю ночь и уточнил, что число сожжённых автомобилей уменьшилось на 20% по сравнению с прошлым годом, пишет Le Monde. По словам главы ведомства, такое «рекордное сокращение» повреждённых машин объясняется тем, что на французских улицах дежурило большое число жандармов и полицейских.

МВД Франции в официальном коммюнике уточняет, что в этом году подожгли 690 автомобилей, тогда как в прошлом — 874. В министерстве указывают, что такие данные подтверждают «тенденцию к снижению» такого феномена, который в 2019 году затронул 1316 машин.

В то же время число задержаний выросло, отмечается в статье: в этот Новый год арестовали 490 человек, что на 11% больше, чем в 2021 году (441 арест). Как рассказал в интервью Дарманен, эти люди «хотели запустить в стражей правопорядка фейерверки» или «поджечь машины», причём некоторые — ради получения страховки. «Таким образом, в канун 2022 года подожгли меньше всего машин и больше всего людей задержали», — подвёл итог министр.

По информации Le Monde, в новогоднюю ночь дежурило около 90 тыс. полицейских и жандармов — на 37 тыс. меньше, чем в прошлом году. В Париже на Елисейских полях собрался миллион человек: там запустили традиционные фейерверки после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.


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