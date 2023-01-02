 

Воспитательница в саратовском детском саду полгода пугала детей портретами иноагентов

02.01.2023, 15:33, Разное
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Из детского сада №12 Саратова уволена 52-летняя воспитательница, которая заставляла провинившихся малышей смотреть на портреты иностранных агентов. На некорректное поведение сотрудницы учреждения обратил внимание отец одного из детей – у пятилетнего мальчика случилась истерика, когда он увидел в шкафу книгу с фотографией иноагента Олега Кашина. 

«Я отвёл сына к психологу и выяснилось, что в садике за любую провинность сажали на высокий стул, перед которым висели портреты иностранных агентов – Шендеровича, Понасенкова, Гозмана, Кашина, даже Зыгаря», – рассказал отец ребёнка.

Мать мальчика опубликовала подробности инцидента в родительском чате и написала заявление в прокуратуру. В ходе проверки детского сада было установлено, что идея пугать малышей принадлежала пожилой воспитательнице. Провинившихся детей за небольшой проступок заставляли смотреть на фото 20 минут, а в некоторых случаях включали видеозаписи выступлений иноагентов. В остальное время портреты были скрыты за шторкой. В официальном заключении прокуратуры сказано, что больше всего малышей пугали иноагенты Альбац, Кац и Шац.

Воспитательница уволена из детского сада по дискредитирующим обстоятельствам, а восьми пострадавшим от её действий предстоит пройти курс реабилитации. Мужчина, хранивший дома книгу Кашина, находится под подпиской о невыезде, ещё до суда его могут лишить родительских прав в интересах ребёнка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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