Воспитательница в саратовском детском саду полгода пугала детей портретами иноагентов

Из детского сада №12 Саратова уволена 52-летняя воспитательница, которая заставляла провинившихся малышей смотреть на портреты иностранных агентов. На некорректное поведение сотрудницы учреждения обратил внимание отец одного из детей – у пятилетнего мальчика случилась истерика, когда он увидел в шкафу книгу с фотографией иноагента Олега Кашина.

«Я отвёл сына к психологу и выяснилось, что в садике за любую провинность сажали на высокий стул, перед которым висели портреты иностранных агентов – Шендеровича, Понасенкова, Гозмана, Кашина, даже Зыгаря», – рассказал отец ребёнка.

Мать мальчика опубликовала подробности инцидента в родительском чате и написала заявление в прокуратуру. В ходе проверки детского сада было установлено, что идея пугать малышей принадлежала пожилой воспитательнице. Провинившихся детей за небольшой проступок заставляли смотреть на фото 20 минут, а в некоторых случаях включали видеозаписи выступлений иноагентов. В остальное время портреты были скрыты за шторкой. В официальном заключении прокуратуры сказано, что больше всего малышей пугали иноагенты Альбац, Кац и Шац.

Воспитательница уволена из детского сада по дискредитирующим обстоятельствам, а восьми пострадавшим от её действий предстоит пройти курс реабилитации. Мужчина, хранивший дома книгу Кашина, находится под подпиской о невыезде, ещё до суда его могут лишить родительских прав в интересах ребёнка.

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