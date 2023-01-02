В РФ начались продажи новых хетчбэков Fiat 500 за 2,7 млн рублей

В РФ появились в продаже новые компактные хетчбэки Fiat 500.

Данные автомобили поступают в страну по схеме параллельного импорта, тогда как прямые поставки на данный момент остановлены. Стоимость электрического хетчбэка Fiat 500 достигает 2,7 млн рублей. Автомобиль оснащен силовым агрегатом на 120 л.с. мощности. Кроме того, для хетчбэка Fiat 500 предусмотрели усиленную батарею, которая предполагает запас хода около 320 километров.

Предельная скорость компактного электрокара составляет около 150 км в час. Приобрести можно пока исключительно максимальную комплектацию, в которой предусмотрели 17-дюймовые диски, цифровую приборную панель, мультимедийный экран, а также ряд ассистентов, повышающих уровень безопасности автомобиля.