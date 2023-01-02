Экс-генерал НАТО Домрезе заявил, что российско-украинские переговоры начнутся весной

Российско-украинские переговоры начнутся весной, так как к тому времени стороны придут к осознанию бесполезности боевых действий, выразил мнение изданию WirtschaftsWoche бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе.

По его словам, наиболее вероятным временем для переговоров станет период между февралем и маем. Домрезе предположил, что к тому времени обе стороны поймут, что они застряли, передает Ura.ru.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство».

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