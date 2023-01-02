Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае
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Народный артист РФ Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции в Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.
На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.
Ранее Олегу Газманову запретили выступать в Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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