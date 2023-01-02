Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае

Народный артист РФ Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции в Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.

На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.

Ранее Олегу Газманову запретили выступать в Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».

—