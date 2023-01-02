Полиция Невады объяснила обстоятельства травмирования актера Джереми Реннера

Пострадавший в понедельник из-за непогоды Джереми Реннер попал в аварию, управляя снегоочистительной техникой, сообщил каналу ABC7 News офис шерифа округа Уошо.

Уточняется, что к полицейским поступило сообщение о ДТП. При этом Реннер оказался единственным участником аварии. По имеющимся данным, актер выехал на своем снегоочистителе на улицу во время метели, передает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что Реннер пострадал во время уборки снега, его состояние оценивается как «критическое, но стабильное».

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