 

В главной роли: 10 лучших фильмов Брэда Питта

02.01.2023, 14:26, Разное
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“К звездам” (2019) — рейтинг 83%

Астронавт Рой Макбрайд отправляется в опасное и полное тайн путешествие по солнечной системе, чтобы раскрыть правду о своем пропавшем отце и его неудавшейся экспедиции. 

“Дерево жизни” (2011) — рейтинг 84%

История техасской семьи, которая разворачивается в 1956 году. Старший сын наблюдает за поступками и борется с противоречивыми учениями своих родителей.

“Однажды в… Голливуде” (2019) — рейтинг 85%

Известный телевизионный актер и его дублер-каскадер стремятся к славе и успеху в последние годы Золотого века Голливуда. В фильме, снятом Квентином Тарантино, присутствуют отсылки к реальным историческим персонам и событиям. 

“Тельма и Луиза” (1991) — рейтинг 86%

Две лучшие подруги решают уехать подальше от ненавистных бойфрендов. В путешествии они совершают несколько преступлений, и беззаботная поездка оборачивается побегом от полиции. 

“12 обезьян” (1995) — рейтинг 88%

Бывший заключенный отправляется в прошлое, чтобы собрать информацию о рукотворном вирусе, уничтожившем большую часть человечества, и изменить ход истории. Легендарная антиутопия Терри Гиллиама. 

“Игра на понижение” (2015) — рейтинг 89%

История нескольких молодых инвесторов, предсказавших мировой финансовый кризис 2008 года задолго до того, как о нем стало известно на Уолл-стрит.

“Бесславные ублюдки” (2009) — рейтинг 89%

В оккупированной нацистами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на врага. Сюрреалистичный боевик от мастера жанра Квентина Тарантино.

“Настоящая любовь” (1993) — рейтинг 93%

Детройтский фанат поп-культуры женится на девушке по вызову, крадет запрещенные вещества у ее сутенера и пытается продать товар в Голливуде. Естественно, проблемы с мафией ему обеспечены.

“Человек, который изменил все” (2011) — рейтинг 94%

Картина об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Сценарий основан на одноименной книге Майкла М. Льюиса.

“12 лет рабства” (2013) — рейтинг 95%

Довоенные Соединенные Штаты. Свободный чернокожий мужчина Соломон Нортап похищен и продан в рабство. Мощная история о силе духа и борьбе с обстоятельствами.


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