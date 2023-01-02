 

Роскошный пикап Great Wall обзавелся турбодизелем и удивил ценой

02.01.2023, 13:50, Разное
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Китайский автогигант Great Wall Motor приступил к продажам нового пикапа под названием Shanhai Poer.

Приобрести у дилеров можно модели с 3-литровым бензиновым мотором и 2,4-литровым дизельным агрегатом. В обоих случаях пикапу установили 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию, систему полного привода. В базовой комплектации Shanhai Poer оцене в 228,8 тысяч юаней. Официальная премьера автомобиля состоялась осенью, тогда как модель показали изначально в топовой комплектации с агрегатом на 354 л.с. мощности.

Автомобиль с бензиновым агрегатом имеет средний расход топлива около 9,3 литра на 100 километров пути. Вместе с тем новый пикап Shanhai Poer существенно превосходит предшественника по функционалу и уровню комфорта для водителя и пассажиров.


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