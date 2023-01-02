Гроб с телом Пеле привезли на стадион «Сантоса» для панихиды
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Гроб с телом Пеле доставлен на стадион футбольного клуба «Сантос», чтобы желающие смогли попрощаться с легендой футбола, сообщил сын игрока Эдсон Шолби ду Насименту.
По информации РИА «Новости», на своей странице в Instagram (запрещен в России) он опубликовал несколько фотографий кортежа на пути к стадиону, сопровождаемый скорбящими людьми. «Приехали домой», – подписал фото сын Пеле.
В четверг на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту). Как позже стало известно от врачей экс-футболиста, причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет