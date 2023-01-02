 

Миллер: Газпром вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай в 2023 году

02.01.2023, 13:41, Новости дня
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Газпром по сравнению с прошлым годом превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай, регулярно превышая контрактные обязательства, сообщил глава компании Алексей Миллер.

По его словам, Газпром нарастил экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом Миллер добавил, что по просьбе коллег из Китая 31 декабря (на несколько дней раньше срока) компания вышла на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года, передает ТАСС.

Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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