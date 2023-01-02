 

В Ереване откроют памятник безымянному русскому экспату

02.01.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Городской совет Еревана большинством голосов одобрил предложение мэра установить в центре города монумент, посвящённый представителям свежей волны русской иммиграции в Армению.

По мнению автора инициативы, это поможет увековечить вклад новоприбывших россиян в беспрецедентный экономический рост страны.

Война в УкраинеБлагодаря приезжим Армения имеет все шансы стать технологической империей и «экономическим тигром Передней Азии», считает мэр Еревана Айк Марутян.

– Новоиммигранты принесли с собой не просто преображение, но перерождение Армении, став для неё вторыми отцами-основателями после великого Хайка. Я считаю, что установление памятника безымянному российскому эмигранту станет красивейшим жестом благодарности, – сказал он, выступая перед перед горсоветом.

Несмотря на то, что конкурс на лучший проект статуи был запущен сравнительно недавно, организаторы уже получили немало заявок от известных скульпторов и простых энтузиастов. Фаворитом жюри стал эскиз Месропа Багдасаряна, изображающий полного молодого человека на велосипеде, держащего огромный ноутбук Apple в правой руке в качестве щита. Подножие будет украшаться рельефной надписью: «Воину цифры с Севера от армянского народа».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.22 / Брюса Уиллиса лишили награды “Золотая малина” после новостей о его болезни

30.05.21 / Кардиган и белая обувь. Как носить платье, чтобы выглядеть стильно в прохладную погоду

13.02.22 / Стало известно, кто поедет представлять Украину на Евровидении

14.01.22 / Мнение: Типичный бунт азиатов и исламистов

16.09.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 сентября

19.01.22 / Идеальный маникюр для помолвки: почему Меган Фокс, Ариана Гранде и другие звезды выбирают нюд и необычный френч

02.03.22 / Основные преимущества модульных диванов назвали эксперты

24.05.21 / Кевин Спейси получил роль в кино впервые после обвинений в сексуальных домогательств к несовершеннолетним

16.02.21 / Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри: чем это может обернуться

13.07.20 / Около 200 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО на полуострове Ямал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика