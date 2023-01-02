В Ереване откроют памятник безымянному русскому экспату

Городской совет Еревана большинством голосов одобрил предложение мэра установить в центре города монумент, посвящённый представителям свежей волны русской иммиграции в Армению.

По мнению автора инициативы, это поможет увековечить вклад новоприбывших россиян в беспрецедентный экономический рост страны.

Благодаря приезжим Армения имеет все шансы стать технологической империей и «экономическим тигром Передней Азии», считает мэр Еревана Айк Марутян.

– Новоиммигранты принесли с собой не просто преображение, но перерождение Армении, став для неё вторыми отцами-основателями после великого Хайка. Я считаю, что установление памятника безымянному российскому эмигранту станет красивейшим жестом благодарности, – сказал он, выступая перед перед горсоветом.

Несмотря на то, что конкурс на лучший проект статуи был запущен сравнительно недавно, организаторы уже получили немало заявок от известных скульпторов и простых энтузиастов. Фаворитом жюри стал эскиз Месропа Багдасаряна, изображающий полного молодого человека на велосипеде, держащего огромный ноутбук Apple в правой руке в качестве щита. Подножие будет украшаться рельефной надписью: «Воину цифры с Севера от армянского народа».

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