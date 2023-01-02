Самая острая конфета, «Белый дракон» и параболический футбол – NTD о самых необычных рекордах 2022 года

Канал NTD вспоминает о самых необычных рекордах, установленных в 2022 году. Среди них — самый длинный стеклянный мост, самая большая в мире подвижная кукла, а также человек, проплывший в тыкве по реке 61 километр.

Какие рекорды установили в мире в 2022 году? Начнём с Германии. Там 30-летний Кай Зандмейер дольше всех прокрутил обруч на талии, стоя в планке, — 6 минут и 34 секунды.

А в США создали самую большую в мире подвижную куклу. Дикобраза размером с двухэтажный дом сделали в честь открытия нового аттракциона в зоопарке Сан-Диего.

В Непале 17-летний местный житель попал в Книгу Гиннесса как самый низкий подросток. Он чуть выше 73 сантиметров и ходит в первый класс.

Самый длинный стеклянный мост открыли во Вьетнаме. Сооружение под названием «Белый дракон» протянулось на 632 метра. На его поверхности из трёх слоёв закалённого стекла могут одновременно находиться 450 человек.

Легендарный футболист «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу и его коллеги установили рекорд по игре в футбол на самой большой высоте в ходе параболического полёта. Счёт 2:1.

Тем временем в Париже приготовили конфету с самым острым перцем. Её предложили гостям «Салона шоколада». В состав входит перец чили сорта «Каролинский жнец».

В Италии продали самый большой белый трюфель. Гриб весом 700 граммов ушёл с молотка за 184 тысячи евро. Кстати, покупатель — из Гонконга.

А это самая тяжёлая клубника весом 289 граммов. Её нашёл у себя на участке израильский фермер.

Продолжая кулинарную тему, перенесёмся в Аргентину. Там приготовили самую большую в мире отбивную по-милански: длиной 4 метра, шириной 3 метра и весом 926 килограммов. Это популярное блюдо, которому в Аргентине посвящён целый праздник.

И снова Непал. Местная альпинистка Лакпа Шерпа стала единственной женщиной, покорившей Эверест десять раз.

В Пакистане родился козлёнок с самыми длинными в мире ушами — 48 сантиметров, а в Германии — самый маленький пони высотой всего 50 сантиметров.

17-летний бельгиец Мак Резерфорд стал самым молодым пилотом-мужчиной, облетевшим земной шар в одиночку. А 60-летний американец Дуэйн Хансен побил рекорд Книги Гиннесса, проплыв в тыкве по реке 61 километр.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2022 года.