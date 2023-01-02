«Мы самая уникальная страна в мире» — отдохнувший Байден смотрит на будущее США с оптимизмом

Отпуск на Виргинских островах прибавил задору главе Белого дома. Он не раскрыл свои планы на переизбрание, но заявил, что с уверенностью смотрит на 2023 год. Впрочем, по возвращении в Вашингтон позитивный взгляд Байдена может измениться из-за нарастающего противоречия внутри конгресса, передаёт CBS News.

Сегодня вечером президент Байден и его семья отдыхают на американских Виргинских островах. Наступление нового года поднимает новые вопросы о его будущем. Корреспондент CBS News Кристина Руффини вместе с президентом путешествует по острову Санта-Крус.

ЖЕНЩИНА: С Новым годом, господин президент!

После того как он в течение нескольких дней понежился под солнцем Санта-Круса, сыграл партию в гольф и отведал местную кухню, президент Байден заявил, что смотрит на 2023 год с уверенностью.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я никогда не был настолько оптимистично настроен в отношении Америки за всю свою карьеру. Мы самая уникальная страна в мире. Мы результат возможностей.

Но этот позитивный взгляд подвергнется испытанию, когда он вернётся в Вашингтон, где наблюдается раскол внутри конгресса. В то время как республиканцы готовятся возглавить палату представителей 3 января, пока неясно, кто станет их лидером.

ЭКСПЕРТ: У Кевина недостаточно голосов.

Лидер меньшинства Кевин Маккарти считается возможным фаворитом (на место спикера нижней палаты конгресса. — ИноТВ), но некоторые в Республиканской партии ищут альтернативу.

ДАРРЕЛ ИССА, конгрессмен-республиканец от Калифорнии: Фактически мы только расширяем возможности другой стороны и не получаем спикера.

И кто бы ни стал спикером, он столкнётся с ещё одной проблемой — избранным конгрессменом от Нью-Йорка Джорджем Сантосом.

ЭКСПЕРТ: Я нахожу возмутительным, что такой по существу жуликоватый кандидат, как Джордж Сантос, может безнаказанно лгать общественности о своей квалификации.

КЕВИН БРЭДИ, конгрессмен-республиканец от Техаса: Решение о том, подаст он в отставку или нет, должны принять он и избиратели, которые за него голосовали.

Теперь Сантос признаёт, что выдумал большую часть своего резюме, включая опыт работы и образование. В результате демократы и даже некоторые республиканцы потребовали, чтобы палата представителей провела в отношении его расследование.

МАЙК КВИГЛИ, конгрессмен-демократ от Иллинойса: За подобные вещи на любой другой работе, которые существуют в мире, человека бы уволили. К сожалению, в конгрессе у нас нет такой возможности.

КРИСТИНА РУФФИНИ, корреспондент CBS: И, конечно же, в планах президента Байдена на 2023 год есть ещё один пункт: решить, собирается ли он баллотироваться на второй срок. Бывший президент Трамп уже выставил свою кандидатуру, но у нас не было официального заявления от Байдена. По крайней мере, нам он об этом не говорил.

Кристина Руффини, CBS News, Фредерикстед, Санта-Крус.

Дата публикации 02 января 2023 года.