 

В РФ начались продажи новых кроссоверов Audi Q6 из КНР за 10 млн рублей

02.01.2023, 12:25, Разное
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Дилерский центр в РФ объявил о поставке на местный рынок новых кроссоверов Audi Q6.

Новое поколение паркетника существенно превосходит по габаритам предшествующую генерацию. Кроме того, под капотом кроссовера Audi Q6 установили 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 265 л.с. Автомобиль получил также роботизированную трансмиссию и семиступенчатую коробку передач. С такими параметрами разгон от 0 до 100 км в час достигается за 7,6 секунд.

Приобрести новый роскошный кроссовер Audi Q6 можно по цене около 10,1 млн рублей. Автомобиль получил адаптивную головную оптику, 20-дюймовые диски, кожаные кресла, рейлинги на крыше. Также для кроссовера Audi Q6 предусмотрели цифровую приборную панель и увеличенный экран мультимедийного комплекса.


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