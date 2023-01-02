Мнение: О ЧП в Макеевке под Донецком… Пропущенный удар от Украины?

Несколько различных источников, от «военкоров» до официальных лиц ДНР сообщают, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли массированный удар из систем HIMARS по зданию ПТУ №19 в Макеевке, ДНР. Предположительно, в течение пяти минут — в 23:57, 23:59 и 0:01 — три пусковых установки отстреляли по полному пакету ракет каждая. Здание учебного заведения почти полностью разрушено и по данным от замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, в результате погибли и были ранены российские военные. В ряде телеграм-каналов утверждается, что это были мобилизованные из Саратовской области. Официальных подтверждений от Минобороны России, а также от саратовских властей к утру 2 января не поступало. Но украинские СМИ уже вовсю празднуют «перемогу».

Ну а в России привычно повторяют, что у каждого ЧП есть фамилия, имя и — подчас — воинское звание. Некоторые при этом требуют «крови».

Обращает на себя внимание, что информация от украинской стороны появилась спустя почти сутки после «удара». Также в числе первых её опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий. И лишь после этого её начали подтверждать российские «военкоры», некоторые из них — весьма эмоционально. Впрочем, ни один из них не был непосредственно на месте ЧП, а довольствовался сведениями из вторых-третьих рук, а то и вовсе из пабликов.

Также некоторые каналы публикуют фото якобы с места происшествия, но сделанное через несколько часов.

Тут, конечно, первым делом должен бы возникнуть вопрос, в состоянии ли ракеты семейства GMLRS, оснащаемые кассетной или осколочно-фугасной боевой частью общей массой около 90 кг (и это не чистая масса взрывчатого вещества), полностью разрушить вот такое капитальное строение довольно большой площади.

Так-то по разрушениям больше похоже, что на объекте был не пункт временной дислокации военнослужащих, а склад с… «селитрой». Кроме того, на фото нет машин скорой помощи (или они не попали в кадр), а только пожарные и строительная техника. Наконец, не может не обращать на себя внимания, как энергично и массово разгонялась эта история через ТГ-каналы, соцсети, доски и т.п. Со всеми «положенными» в таких случаях атрибутами в виде свидетельств дочерей и сыновей офицеров. В том числе с леденящими кровь подробностями о «сотнях трупов», якобы раскиданных «по всей округе», и о заживо горевших военнослужащих, «убежавших» за сотни метров от ПТУ. То есть, независимо от того, каким бы ни был реальный удар и был ли он вообще, успех первой в новом году украинской информационной операции — большой и несомненный. Очень многие легко поверили и в бесчисленные жертвы, и в разгильдяйство российских тыловиков, и в пофигизм высшего командования. А это сам по себе мощный деморализующий удар.

Который стал возможен только потому, что на одиннадцатом месяце спецоперации в её информационном освещении — полная самодеятельность, «партизанщина» и безалаберность. В отличие от противной стороны, где с первых месяцев налажена системная военная цензура, позволяющая скрывать данные и о реальных потерях ВСУ, и о последствиях российских ударов по украинским объектам, инфраструктурным и военным, и вообще обо всём, что может деморализовать население и тем более — военнослужащих. Эта информационная машина работает креативно, слаженно и эффективно. В итоге Украине удаётся не только блокировать пропаганду информацию от российской стороны, но и раз за разом успешно внедрять выгодные для себя нарративы в информационное пространство РФ. Чего у России, к слову, не получается совсем.

Ну и самая пикантная деталь во всём этом. Автором концепции «войны нового поколения», также известной как «гибридная война», где едва ли не ключевая роль отводится ведению «информационного противоборства», является… нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов. Причём в его доктрине значимость военных и невоенных действий соотносится как один к четырём. Выходит, он позабыл собственные же научные труды, по которым Запад давно уже стал выстраивать свои концепции, успешно применяя их и в нынешнем конфликте? Или не считает возможным свою доктрину применять в ходе не войны, а спецоперации?

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