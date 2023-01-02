Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 379 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 379 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с 1 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 4489 человек, это на 15% меньше по сравнению с 1 января. «Выявлено 3884 новых случая COVID. Подтверждено 43 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 470 человек, что на 43,4% меньше по сравнению с 31 декабря.

—