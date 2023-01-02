 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 379 человек с COVID

02.01.2023, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 379 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с 1 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 4489 человек, это на 15% меньше по сравнению с 1 января. «Выявлено 3884 новых случая COVID. Подтверждено 43 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 470 человек, что на 43,4% меньше по сравнению с 31 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.20 / Hill – напряжённый финал предвыборный гонки в США изрядно нервирует демократов

13.06.21 / Москва бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. В городе объявили неделю выходных

17.12.20 / США обвинили Китай в нежелании сотрудничать в вопросах безопасности

29.12.21 / “У Златы есть грудь”, “Как всегда, прекрасна и секси”. Огневич засветила бюст в откровенном декольте

02.04.21 / Депутата на Ставрополье заподозрили в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ

04.01.21 / В 2021 году в Украине планируют вдвое увеличить число трансплантаций – Минздрав

31.07.20 / Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

04.02.22 / Коммунальные службы Петербурга оставляют без внимания жалобы на снегоуборку и гололед

09.09.20 / Польша призвала Германию остановить строительство «Северного потока – 2»

31.01.21 / Госдеп решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика