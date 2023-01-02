Командующий дальней авиацией России Кобылаш сообщил об участии самолетов ВКС РФ в спецоперации в 2023 году
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Стратегические российские самолеты ВКС будут участвовать в спецоперации в Украине в 2023 году, сообщил командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
По его словам, экипажи дальней авиации ВКС РФ будут активно использовать все возможности автоматизированных систем управления и бортового высокоточного вооружения для нанесения мощных ударов по ВСУ, передает ФАН.
Кобылаш отметил, что в новом году для подготовки летчиков было уделено особое внимание совершенствованию навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, передает радио Sputnik.
Генерал-лейтенант добавил, что главными задачами для дальней авиации останутся поддержание высокого уровня боеготовности и подготовки, исправности авиатехники и вооружения и освоение новых видов вооружения.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) выполнила программу по производству самолетов Су-57 и Су-35С для Минобороны России.
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