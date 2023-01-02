 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью провел осмотр способных нести ядерный заряд ракет

02.01.2023, 12:15, Новости дня
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Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью провел осмотр склада с ракетами KN-23, которые технически способны нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12», сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

По имеющимся фотографиям источников Центрального государственного телевидения Северной Кореи, Ким Чен Ын осматрел склад с ракетами, под руку с ним шла его дочь – девочка в черном пальто. Так, на одной из фотографий они осматривают примерно 10 ракет «Хвасон-12», а на другой – около 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, которые неофициально считаются аналогом российских ракет «Искандер», передает РИА «Новости».

По информации агентства, появление ребенка символизирует «будущее поколение северокорейцев» и подчеркивает необходимость ядерного оружия для Северной Кореи в качестве «инструмента защиты будущих поколений».

Напомним, 31 декабря КНДР в 37 раз произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря.

До этого дроны КНДР пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Та в ответ подняла в небо истребители и вертолеты. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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