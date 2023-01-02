Катя Лель усомнилась в профессиональности судейства шоу «Суперстар»

После исполнения песни “Мой мармеладный” Катя Лель часто конфликтовала с судьями. Артистке сделали замечание, после чего она перестала проявлять свой нрав. Это привело к комплиментам за выступления. Этого оказалось недостаточно, и она решила выступить против тех, кто оценивал ее выступление.

Катю Лель пригласили в финал шоу “Суперстар! Возвращение”. Жюри послушало ее исполнение песни “Зима в сердце”, хита группы “Гости из будущего”, и выразило восхищение. Сергей Соседов заявил, что она радовала слушателей на каждом шоу и, безусловно, развивалась как творческая единица на протяжении всего времени участия в программе. Музыкальный критик сказал, что исполнительница показала свой истинный потенциал во время шоу: “Катя проявила креативность и новые краски в своем голосе. Ее контральто было самым низким женским голосом”.

Однако Сергей Соседов предположил, что Лель не повезло на одном из прошлых выступлений, где она пела дуэтом с Виктором Салтыковым.

Затем артисты исполнили песню Димы Билана “Я просто люблю тебя”. Эксперт отметил, что исполнительница превзошла оригинального исполнителя песни. “Витя исполнил ее безупречно, а Катя смогла сделать это красиво. Почему так необходимо делать сравнения между Катей и Витей? Участница, которая была исключена из шоу, задалась вопросом, почему она считает необходимым сравнивать Катю с Витей. После этого Дениса Клявера пригласили в жюри в качестве приглашенного судьи. Она сказала, что смирилась с недобрым отношением, которое проявили к ней судьи. Дениска, ты будь честен со мной. Они меня обидели, пока меня не было!” – поделилась артистка.

Маша Распутина взяла слово и сказала, что никогда не обижала артистку. Сергей Соседов попытался уточнить, что имела в виду Лель. Он сказал, что она просто смеялась и не воспринимала всерьез дисквалификацию и участие. Лера Кудрявцева сделала замечание по поводу мнения певицы и решила поставить все точки.

Лера Кудрявцева объяснила, что испытывает “вселенскую ненависть” к словам Кати. Катя со своей стороны подчеркнула, что любит и уважает судей, и желает им побольше доброты. Артистка ответила: “Я все принимаю и прощаю”. В разговор с ней снова вступила Кудрявцева. Ее “потрясли” комментарии Кати Лель, но в последнем шоу был красивый номер.