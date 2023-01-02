 

«Я опускаю руки»: Кудрин сообщил, что 24 млрд рублей, выделенные на борьбу с воровством в 2023 году, разворовали менее чем за сутки

02.01.2023, 11:33, Разное
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в своём Telegram-канале пожаловался на то, что его ведомство фактически осталось без финансирования на год. Для контрольного органа были зарезервированы 16 млрд из 24 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы «Искоренение воровства и коррупции», однако в первый же понедельник 2023 года их перенаправили на другие нужды.

Кудрин сообщил, что он не успел ещё выйти из отпуска, как ему сообщили, что в выходной день 2 января собралась межведомственная комиссия, состоящая преимущественно из однофамильцев. Она приняла «важное решение»: перенаправить все деньги, выделенные для борьбы с коррупцией на этот год (в том числе и средства для Счётной палаты и иных контрольно-ревизионных органов), на организацию школьных уроков и концертов самодеятельности на тему «Я против коррупции!». Они пройдут в деревнях и малых городах в течение весны и лета.

Займётся освоением миллиардов компания «Ремсбытпромснаб», которая поставила своеобразный рекорд: всего спустя 32 минуты после создания она выиграла крупнейший государственный тендер, обойдя своих конкурентов «Снабпромсбытрем» и «Промбытремснаб» (таких же новичков на рынке).

«Я опускаю руки. Были и раньше случаи, когда государственные деньги подобным образом рассасывались во всяких непонятных структурах и на непонятные цели, и мы с этим боролись, – говорит Кудрин. – Но тут они буквально украли деньги, выделенные на борьбу с воровством, ещё и моментально. Из-за отсутствия финансирования мы не сможем провести проверку сделки, не говоря о других проектах. Как дальше работать?»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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