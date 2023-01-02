Мнение: Кроманьонцы

Новогодняя трагедия в Макеевке поставила вопрос об ответственных за гибель неозвученного (называется даже несколько сот человек) числа погибших мобилизованных саратовцев.

Самое простое (и самое бессмысленное) — найти конкретного полковника-майора, который и разместил в одной точке такую лакомую и кучную цель. На мой взгляд, никого не будут искать просто потому, что непосредственный виновный резонно ответит любому следователю: а куда я их должен был разместить? В чистом поле?

В реальности будь на месте конкретного полковника Иванова абстрактный подполковник Петров, всё обстояло бы ровно так же. Просто потому, что иначе и быть не может.

Я вчера написал, что Кремль ведет эти боевые действия, выдвигая лозунг освобождения территорий. Это лозунг понятен в рамках архаичной традиционной фазы. Цель — освобождение людей от чего-то там не только не ставится, но и не озвучивается. Лишь потому, что человек в рамках дикого средневековья не является ценностью. Он — ресурс. Нелепо вести войну за освобождение крупного рогатого скота, а иначе кремлевские властители не рассматривают население — ни своей страны, ни любой другой. Они его даже не презирают, как можно презирать муравьев? Люди для средневековых правителей — это либо неблагоприятный природный фактор, если он мешает исполнению решений, либо ресурс, если он им способствует. Поэтому к гибели сотни-другой или даже тысячи солдат в Кремле относятся философски, а имеющийся мобилизационный ресурс в 20 миллионов человек (в реальности он, конечно, раза в три меньше) позволяет плевать на любые потери в личном составе.

У подобного подхода есть следствия. Любая война в его рамках ведется массой. Соответственно, если вы загоняете на фронт сотни тысяч человек, то аргумент полковника Иванова: а где я должен был их размещать — в поле? – становится для власти наиболее логичным. Просто потому, что не полковник Иванов должен обеспечивать безопасное размещение, а служба тыла, у которой должны быть легковозводимые сооружения для размещения в любых условиях (от арктических до экваториальных) любого потребного числа солдат. Должна быть инфраструктура, логистика, кадры, протоколы и технологии. И если этого нет, то какой спрос с полковника Иванова? Показательно, конечно, его можно распять, но завтра прилетит по другому ПТУ. И не может не прилететь, так как ничего не изменится.

Создать материальный ресурс, обеспечивающий многосоттысячные армии — это занятие для очень и очень обеспеченной и развитой экономики. Которой в традиционной фазе нет и быть не может — и путинская Россия этому прекрасное подтверждение.

Возникает противоречие: дикие архаичные правители могут воевать только числом, но обеспечить это огромное количество солдат не в состоянии — экономика не вытягивает. Иметь современную компактную армию, способную качественно решать любые поставленные задачи, эти правители не способны. Они вообще ни к чему не способны, только к вождению масс на пулеметы.

Поэтому полковника Иванова либо не будут искать, либо даже если найдут и покарают, это не изменит вообще ничего. В отсталой разрушенной стране с безмозглыми архаичными правителями не может быть современной армии. А значит — новогодняя история лишь эпизод, который по какой-то причине стал известен. На самом деле с 24 февраля все боевые действия на Украине — это череда таких вот историй. Достаточно вспомнить уже забытый крейсер «Москва» – можно подумать, там было как-то иначе. Дайте неандертальскому вождю танк и научите его двигать рычагами. Он все равно рано или поздно его утопит. Это оружие не его эпохи.

Так же и с кремлевскими. У них есть, конечно, оружие, доставшееся им в наследство от предыдущей высокоразвитой цивилизации. Но они — пещерные кроманьонцы, умеющие только в копья и топоры. Тогда какой результат вы хотите?

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