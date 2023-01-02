 

Fox News – в США участились нападения на церкви, но их стараются не замечать

02.01.2023, 11:26, Разное
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В Соединённых Штатах участились случаи нападения на христианские церкви. По наблюдению FOX News, такие преступления предпочитают не доводить до расследования, а СМИ и вовсе не обращают на них внимания. Особенный всплеск произошёл в этом году, рассказала представитель Центра религиозной свободы в эфире телешоу Tucker Carlson Tonight.

ФБР проводит агрессивные проверки в отношении мирных протестующих возле клиник абортов. А вот громкие случаи нападения на центры защиты жизни и религиозные учреждения так и остаются безнаказанными. И это несмотря на тот факт, что число нападений на церкви в нашей стране неуклонно растёт. 

Согласно новому отчёту Совета по семейным исследованиям, церкви сталкиваются с повышенным риском вандализма и другими нападениями. Ариэль Дэль Турко — заместитель главы центра религиозной свободы в Совете по семейным исследованиям. Ариэль, большое спасибо, что присоединились к нам для обсуждения этого вопроса. Думаю, многие даже не подозревают о происходящем, потому что проблема не получает достаточной огласки. 

АРИЭЛЬ ДЭЛЬ ТУРКО: Да, спасибо, Тулси! Когда мы готовили этот отчёт, то были просто потрясены. Мы обнаружили случаи нападения на церкви в 45 штатах и в Вашингтоне, округ Колумбия. Причём их количество постоянно растёт. С 2018 года число нападений выросло в три раза. Это серьёзная проблема, на которую нам всем стоит обратить внимание. Любые посягательства на свободу вероисповедания очень трогают нас

Безусловно! Ведь свобода вероисповедания — это один из столпов нашей Конституции, основа нашей страны. В то же время нападения на христианские церкви не расследуются, их не замечают в СМИ. Но давайте поговорим о праве на эту свободу. Свободу верить или не верить без страха. Часто всё наоборот. 

АРИЭЛЬ ДЭЛЬ ТУРКО: Да, Тулси. Никто не должен быть запуган настолько, чтобы он боялся пойти в свой молитвенный дом или церковь. Это было особенно очевидно прошлым летом, когда Верховный суд вынес решение по делу Доббса, которое отменило решение Роу против Уэйда. 

Сразу произошёл всплеск враждебных настроений, направленных против церкви. Мы зафиксировали 57 случаев нападения — это больше, чем за весь 2018 год. Протестующие использовали гротескные изображения прямо в церкви и рядом с ними. Многие в открытую угрожали. Это варварство, такое не должно происходить в демократическом обществе. Ненормально, чтобы одна сторона злилась настолько, что шла и нападала на церкви. Это оскорбляет людей, которые…

Которые просто хотят жить и свободно молиться. Благодарю, что уделили нам время. Я очень надеюсь, что представители самых разных религиозных учений сплотятся, встанут вместе с христианскими лидерами, чтобы противостоять таким нападениям, чтобы защитить свободу вероисповедания. Большое спасибо, Ариэль!

Дата выхода в эфир 29 декабря 2022 года.

 


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