 

Профессор РЭК Финогенова рассказала об изменениях в оплате части долга ЖКУ с начала 2023 года

02.01.2023, 10:53, Новости дня
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С 1 января 2023 года оплачивать общедомовые нужды необходимо согласно фактическому потреблению, зафиксированному домовым прибором учета, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, расчет платежей по новой схеме начнется лишь для тех домов, где установлен общий прибор учета. При этом управляющие компании обязаны делать перерасчет с определенной частотой, чтобы сверить баланс расхода и доходов. А получившийся перерасход должен делиться между собственниками пропорционально размеру их общей площади, передает Прайм.

По мнению Финогеновой, такой подход может увеличить плату с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования.

Однако такой расчет по показаниям общедомовых приборов является справедливым, резюмировала она.

Ранее СМИ сообщили, что в платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка за оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Однако позже власти опровергли информацию о том, что платежи в связи с этим будут увеличены. Отмечается, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет даже к ее снижению при использовании таких счетчиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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