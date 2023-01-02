 

Разведывательный БПЛА Украины сбили ночью на подлете к Воронежу

02.01.2023, 10:53, Новости дня
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Правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.

В Telegram-канале правительства области отмечается, что запущенный с территории Украины малогабаритный БПЛА был обнаружен и сбит средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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