Разведывательный БПЛА Украины сбили ночью на подлете к Воронежу
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Правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.
В Telegram-канале правительства области отмечается, что запущенный с территории Украины малогабаритный БПЛА был обнаружен и сбит средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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