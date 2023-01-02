Силы ДНР при поддержке российской армии за последние сутки уничтожили танк и гаубицу украинских боевиков
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Военнослужащие ДНР за минувшие сутки ликвидировали боевиков вооруженных формирований и тяжелую технику.
Как сообщили в управлении народной милиции республики, за прошедшие сутки в боях были ликвидированы порядка 15 военнослужащих, кроме того, уничтожено вражеское вооружение, в частности, танк Т-64БВ, 155-мм самоходная гаубица AHS Krab и еще пять единиц бронетехники», информирует Донецкое агентство новостей.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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