Силы ДНР при поддержке российской армии за последние сутки уничтожили танк и гаубицу украинских боевиков

Военнослужащие ДНР за минувшие сутки ликвидировали боевиков вооруженных формирований и тяжелую технику.

Как сообщили в управлении народной милиции республики, за прошедшие сутки в боях были ликвидированы порядка 15 военнослужащих, кроме того, уничтожено вражеское вооружение, в частности, танк Т-64БВ, 155-мм самоходная гаубица AHS Krab и еще пять единиц бронетехники», информирует Донецкое агентство новостей.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.

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