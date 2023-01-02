 

Представлен смартфон Konka X20 с Dido OS и разъёмом 3,5 мм

02.01.2023, 10:40, Разное
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Новый смартфон из Китая Konka X20 был представлен на отечественном рынке компанией Konka.

Для построения аппаратной платформы используется чипсет MediaTek Dimensity 700. Он также включает процессор обработки графики Mali G57 MC2. Потребителю доступны две вариации. Младшая модель оснащена 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 ГБ. Старшая версия поставляется с картой памяти 6 ГБ/128 ГБ. В качестве операционной системы выступает Android 11.

Смартфоны Konka X20 оснащены IPS-экраном с диагональю 6,51 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей. В отверстии в форме капли расположена 5-Мп камера для автопортрета. На задней панели расположена двойная камера с основным 13МП сенсором. Источником питания является литиевая батарея емкостью 4500 мАч. Konka X20 также оснащен портом USB C, боковым сканером отпечатков пальцев и стандартным разъемом для гарнитуры.

Базовая версия Konka X20 (4/128 ГБ) стоит 202 доллара. Обновленная версия с 6/128 ГБ стоит 231 доллар США.


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