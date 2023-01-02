Аналитик Промсвязьбанка предрек стремительное падение рубля
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Аналитик Промсвязьбанка поделился своими ожиданиями на 2023 год. Эксперт считает, что российскую валюту ждут непростые времена.
По прогнозам экспертов, к концу 2011 года курс рубля может упасть до 78-80 долларов за доллар. Аналитики пишут, что основными факторами стали снижение цен на нефть, сокращение экспорта и восстановление импорта по более высоким ценам. Они также отметили завершение активной фазы девальвации, которая завершилась к середине года.
Сохранение профицита внешней торговли только поможет рублю сохранить свои позиции. Определенную роль может сыграть низкий спрос на валюту.
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