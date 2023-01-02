Осталось только родить! – Личное мнение

Пока вечно недовольная чем-то Ксения Бородина ворочалась в попытках уснуть в новогоднюю ночь, её бывший муж с молодой радостно позировал на фоне стола.



Фото: Соцсети

Если Ксюндель, отвлечётся от мелочей, которые её возмущают на отдыхе, и внимательно приглядится к деталям на фотографии, её может накрыть совсем уж не праздничное настроение.

Что это — радость от праздника или тихое семейное счастье? Прекрасный отец Омаров демонстрирует, что всё в жизни возможно.

Девушка радостно и немного смущённо смотрит на своего мужчину. Почему бы и не родить — конечно, родить!

У Курбана есть сын от первого брака. Есть дочь от второго. Со всеми детьми он общается, любит их, проявил себя прекрасным отцом после развода.

Думаю, что у ребят будет всё хорошо.

Чего не скажешь, наверное, о Ксюнделе. Как только она разглядит детали на фотографии, от возмущения её снова порвёт.

Так сама виновата — упустила такого мужа. Он посмотрел-посмотрел и ушёл, чтобы обрести новое счастье. И ведь обрёл!

Осталось только родить ребёночка.

—