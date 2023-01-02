Грузинская оппозиция анонсировала акции в восьми городах за «спасение Саакашвили»

Радикальная грузинская оппозиция сообщила о проведении «акций солидарности» 4 января в Тбилиси и еще семи городах в поддержку экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, якобы испытывающего проблемы со здоровьем в заключении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

«2023 год войдет в историю страны как период выбора между Европой и Россией, смертью или жизнью», – сообщил председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Никанор Мелия.

По его словам, 2023 год должен стать «годом борьбы и победы, поэтому его надо начать с солидарности».

Власти Грузии уверяют, что оказывают бывшему лидеру, осужденному на шесть лет, всю необходимую помощь. Они также говорят, что Саакашвили симулирует. Суд по вопросу возможного вывоза экс-президента за рубеж возобновится 9 января.

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