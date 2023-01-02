 

Грузинская оппозиция анонсировала акции в восьми городах за «спасение Саакашвили»

02.01.2023, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Радикальная грузинская оппозиция сообщила о проведении «акций солидарности» 4 января в Тбилиси и еще семи городах в поддержку экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, якобы испытывающего проблемы со здоровьем в заключении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

«2023 год войдет в историю страны как период выбора между Европой и Россией, смертью или жизнью», – сообщил председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Никанор Мелия.

По его словам, 2023 год должен стать «годом борьбы и победы, поэтому его надо начать с солидарности».

Власти Грузии уверяют, что оказывают бывшему лидеру, осужденному на шесть лет, всю необходимую помощь. Они также говорят, что Саакашвили симулирует. Суд по вопросу возможного вывоза экс-президента за рубеж возобновится 9 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.20 / В Луганской области из-за пожара сдетонировали боеприпасы

30.03.21 / Британия заступилась за «Белые каски» в СБ ООН

15.12.21 / Улицу у посольства РФ в Вашингтоне перекрыли из-за подозрительного пакета

28.12.20 / В смартфоне Huawei P30 обеспечили сверхскоростную передачу больших файлов

08.01.21 / Новый российский мотоцикл Ural вызвал восхищение в США

13.11.20 / Небензя заявил о понимании Байденом необходимости продления СНВ-3

23.11.20 / Звезда «Мажора» Прилучный попал в больницу

03.07.20 / Генпрокуратура отменила постановление Бастрыкина о деле против следователя СК

26.04.21 / В России украинца Марченко приговорили к 10 годам колонии за “шпионаж”. Он заявлял, что дело сфабриковано с применением угроз и пыток

14.01.22 / Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика