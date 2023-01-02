МИД: Косово берет курс на эскалацию при поддержке США и ЕС

Лидеры непризнанного Косово взяли курс на эскалацию, страны Запада обязаны убедить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять свои обязательства, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, косовские «власти» опираются на открытую и скрытую поддержку со стороны западных кураторов. Все, кто оказывает влияние на действия косовских лидеров, должны заставить Приштину начать поиск политического решения конфликта, передает РИА «Новости».

Грушко подчеркнул, что ЕС и США обязаны заставить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять все наложенные на себя обязательства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности временно, это – отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы.

—