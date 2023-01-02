 

Спикер Госдумы Володин описал ожидаемые в 2023 году события

02.01.2023, 10:05, Новости дня
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Предстоящий год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он отметил, что в 2022 году главой РФ Владимиром Путиным были приняты судьбоносные решения для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России, результаты мы увидим в 2023 году.

Володин добавил, что наступивший год должен стать этапом развития и «годом общей Победы».

«Нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своем участке, чтобы это стало возможным как можно быстрее», – подчеркнул спикер Госдумы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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