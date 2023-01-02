 

МИД: в рамках контрсанкций Россия будет увеличивать свои выбросы CO2

02.01.2023, 9:33, Разное
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В России разработан и принят к исполнению план по увеличению выбросов CO2 в рамках контрсанкций.

Отечественные предприятия будут увеличивать содержание диоксида углерода в атмосфере ровно настолько, насколько Европе удастся его сократить. В результате такой меры все усилия Евросоюза по «декарбонизации» окажутся обнулены. Фактически ситуация с выбросами вернётся к таковой на момент 2000 года.

– Мы неоднократно предупреждали, что готовы пойти на такой шаг в ответ на непопулярные, односторонние и незаконные меры Брюсселя, – сказала представитель МИД Мария Захарова. – Евросоюз бьёт по точкам, которые дороги нашему народу – запрещает поставлять французские вина и коньяки, ограничивает поставки хамона, трюфелей, одежды из модных бутиков, автомобилей Maybach… Значит, мы будем бить по точкам, которые дороги Европе. Посмотрим, кто первый сдастся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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