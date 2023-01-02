 

Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?

02.01.2023, 8:55, Разное
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Правило первое. Не залеживайтесь дома.

В эти сытые ленивые дни так и хочется не вылезать из кровати, спать столько, сколько не было возможности в суетном декабре. Но так поступать не стоит. Иначе после каникул вам будет крайне сложно войти в рабочий режим. Так что перестаньте лениться, и вперед — на свежий воздух. Устройте активные игры с детьми, катайтесь с горки и на коньках, организуйте семейный забег на лыжах. Активность положительно скажется на уровне эндорфинов в крови, и вы будете чувствовать себя намного счастливее, чем лежа на диване. Не забываем про норму – не менее 10 тысяч шагов в день.

Правило второе. Не занимайтесь чревоугодием.

Позаботьтесь о том, чтобы на праздничном столе было побольше овощей, фруктов, меньше жиров и углеводов. Вообще в новогодние каникулы отлично работает правило одного дня. Суть его в том, чтобы не ограничивать себя в новогоднюю ночь, а вот всю оставшуюся неделю провести в привычном пищевом режиме. Не стоит мучить себя вчерашним оливье только из-за того, что он завтра испортится. Лучше уж отказаться от него, чем позже печалиться от набранных килограммов.

Правило третье. Не увлекайтесь спиртным

Оно способствует набору веса, провоцирует отеки, оказывает нагрузку на печень и сердце. Кроме того, под градусом велик риск потерять контроль над собой и съесть больше положенного. Так что не злоупотребляйте и пейте побольше воды, как вариант – газированной с лаймом.

Правило четвертое. Остерегайтесь вирусов и бактерий

На каникулах мы особенно часто видимся с друзьями и родственниками. Еще и поэтому риск подхватить инфекцию возрастает в разы. Да и переменчивая погода способствует снижению иммунитета. Поэтому так важно соблюдать простые правила гигиены. Если чувствуете, что заболеваете, вам показано обильное теплое питье. И обязательно пропейте мультивитаминные комплексы.

Правило пятое. Откажитесь от интернета на период каникул

Обилие информации, которое льется на нас из мессенджеров и соцсетей, является источником стресса. А он в свою очередь подрывает иммунитет и вызывает тревожность. Разве об этом вы мечтали в долгожданные выходные? Да здравствует интернет-детокс. Перед каникулами определитесь, сколько времени в день вы будете проводить в смартфоне и какие ресурсы просматривать. Откажитесь от бессмысленного пролистывания новостной ленты. Лучше проведите больше душевных посиделок с друзьями и близкими. И не забудьте отключить уведомления различных приложений, чтобы ничто не отвлекало вас от главного.


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