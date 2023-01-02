Прозрачный НЛО наблюдали над Филиппинами

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02.01.2023, 8:48, Разное
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Странный прозрачный объект наблюдали над Филиппинами, причем местные власти заявили о своей непричастности к этому странному явлению.

Что интересно, данный летательный аппарат видели тысячи людей, и его даже показывали в местных телевизионных новостях.

По мнению многих очевидцев, этот какой-то новый шпионский корабль, который занимался сбором важных данных о текущей местности.

Вокруг объекта виден белый туман, который образует облако, а на некоторых полученных видео заметно, как корабль выпускает из носа непонятное беловатое облако.

По мнению известного тайваньского уфолога Скотта Уоринга, это не дирижабль и не воздушный шар, так как его легко обнаружили системы ПВО и уничтожили бы.

Уфолог считает, что это аппарат внеземных цивилизаций, который изучал реакцию филиппинцев на появившийся в небе объект. Не исключено, что он мог просто отвлекать внимание жителей от какого-то более важного события, которое происходило рядом.


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