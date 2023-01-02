 

Батарея пушек «Гиацинт-Б» якобы уничтожила украинскую бронетехнику на Запорожском направлении

02.01.2023, 8:44, Новости дня
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На Запорожском направлении в результате работы российской батареи 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожено скопление бронетехники вооруженных сил Украины, сообщают информационные агентства.

Боец артиллерийского расчета рассказал, что «поступила задача отработать по скоплению техники противника». Цель выследили с помощью беспилотника. Получив координаты техники противника, артиллеристы «отработали». «Четыре беглым. Цель поражена», – приводит слова бойца РИА «Новости».

Уничтожение цели подтверждено данными объективного контроля. В составе артиллерийского расчета, который уничтожил цель, служат мобилизованные. 

Напомним, Минобороны РФ также опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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