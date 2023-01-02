 

Мэр Киева Кличко сообщил об отключении света вследствие повреждения объектов инфраструктуры

02.01.2023, 8:44, Новости дня
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Аварийные отключения электроэнергии прошли вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В своем Telegram-каналеон отметил, что в городе прошли аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Тем временем украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Брянской области. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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