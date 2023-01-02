 

Экономист Беккер заявил, что противостоять санкциям России помогли энергоресурсы и политика ЦБ

02.01.2023, 8:44, Новости дня
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Руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире шведского телеканала SVT обозначил три причины устойчивости экономики РФ к санкциям.

Первой причиной эксперт назвал идущие доходы от продажи нефти и газа. Несмотря на санкции продажа российских энергоресурсов ведется по-прежнему активно, передает РИА «Новости».

Второй причиной Беккер обозначил грамотные действия российского Центробанка, который в кратчайшее время справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере.

Третьей причиной, по словам экономиста, является опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что российские специалисты и ранее решали возникшие из-за санкций проблемы и пережили ряд экономических кризисов. Так, по его мнению, в РФ вспомнили опыт кризиса 1998 года, мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также кризиса и сильного падения цен на нефть в 2014-м.

В конце прошлого года президент Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада, дополнив их повышенными пошлинами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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