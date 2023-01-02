 

Богомаз сообщил о повреждении украинским беспилотником объекта энергоснабжения в Брянской области

02.01.2023, 7:15, Новости дня
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Украинский беспилотник атаковал Климовский район, поврежден объект энергоснабжения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, но в поселке нет электричества. По словам губернатора, на месте работают все оперативные службы.

Напомним, в четверг ПВО Брянской области сбила беспилотники вооруженных сил Украины. Богомаз сообщал, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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