Опубликовано видео работы российских инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации в Украине

Минобороны РФ опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.

Ведомство указало в Telegram, что саперные подразделения прокладывают путь для бойцов и техники через минные и инженерные заграждения, обеспечивая наступление российских войск. Работают как кадровые военнослужащие, так и мобилизованные.

«Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его», – говорится в сообщении Минобороны.

—