 

Опубликовано видео работы российских инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации в Украине

02.01.2023, 7:15, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.

Ведомство указало в Telegram, что саперные подразделения прокладывают путь для бойцов и техники через минные и инженерные заграждения, обеспечивая наступление российских войск. Работают как кадровые военнослужащие, так и мобилизованные.

«Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его», – говорится в сообщении Минобороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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