Опубликовано видео работы российских инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации в Украине
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Минобороны РФ опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Ведомство указало в Telegram, что саперные подразделения прокладывают путь для бойцов и техники через минные и инженерные заграждения, обеспечивая наступление российских войск. Работают как кадровые военнослужащие, так и мобилизованные.
«Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его», – говорится в сообщении Минобороны.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет