10 способов увлажнить воздух в квартире

Во время отопительного сезона воздух в квартире становится сухим, а он считается вредным как для страдающих заболеваниями дыхательных путей и аллергиков, так и для здоровых людей. Именно поэтому очень важно увлажнять воздух в помещениях. Существует как минимум 10 способов повысить влажность в доме.

Самый простой, но неэкономный способ – приобрести увлажнитель, который будет делать свою работу, не требуя особого внимания. Если тратить деньги на это устройство нет желания, можно просто открыть дверь в ванную, где влажность на порядок выше. Так пар будет распространяться по другим комнатам.

Еще один вариант – расставить емкости с водой по квартире. Вода будет медленно испаряться и насыщать воздух влагой. Избавиться от сухости помогут и мокрые полотенца, сохнущие на теплой батареи. Важно как следует намочить полотенца, чтобы содержащаяся в них влага испарялась долго.

Также можно немного перекрыть батареи, если в квартире слишком жарко. Температура в жилище понизится, а влажность – повысится. Стоит подумать и об установке декоративного фонтанчика и разведении цветов, которые делают воздух в доме чище.

Увлажнить воздух в квартире также можно мытьем пол, готовкой супов на плите, а также регулярным, но недолгим проветриванием.