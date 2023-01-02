Празднование Нового года в клубе на воде в Белграде закончилось его затоплением

Белградский клуб на воде Freestyle, который располагается на старых дебаркадерах, затонул в ночь празднования Нового года, погибших нет, пишут местные СМИ.

По сообщению портала 192.rs, после того, как клуб начал тонуть, была проведена эвакуация, травмы получила одна девушка, передает ТАСС.

В соцсетях появилось видео, на которых люди в ужасе покидали помещение по колено в воде или по узкому мостику над водой. Посетители залезали с ногами на столы и диваны, в то время как сотни людей покидали плавучую платформу по узкому мостику над водой.

Сплавы – популярные белградские клубы на воде, расположенные на старых дебаркадерах, речных платформах или баржах, они серой зоной с точки зрения соблюдения как норм пожарной опасности, так и норм безопасного поведения на воде, не подпадают ни под одну юрисдикцию.

Ранее гражданские самолеты ливанской компании MEA получили повреждения в аэропорту Бейрута из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года.

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