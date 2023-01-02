В воскресенье температура воздуха в Москве обновила рекорд 1973 года

В Москве 1 января обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха с 1973 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Рекорд тепла в столице!» – сообщил Леус в Telegram, указав, что в Москве рекорд обновлен «вслед за Санкт-Петербургом». По словам Леуса, прежний рекорд «50-летней давности» превышен на 0,9 градуса, и теперь составляет 5,1 градуса тепла.

В «Фобосе» сообщали, что предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда в Москве было плюс 4,2 градуса, передает РИА «Новости».

Позднее Леус сообщил, что Санкт-Петербург «ушел в минус», то же самое «ждет и москвичей»: «Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице в период с 8 до 10 часов утра понедельника».

Напомним, 1 января 2023 года принесло Санкт-Петербургу самую теплую погоду за всю историю метеонаблюдений: температура воздуха в этот день достигла почти пяти градусов тепла.

—