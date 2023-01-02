Politico не исключила кризиса в Республиканской партии США из-за противоречий по поводу помощи Украине

Противоречия в Республиканской партии США по вопросу помощи Украине могут привести республиканцев к кризису, сообщил политический обозреватель Джонатан Мартин.

Мартин указал на слова экс-главы американского государства Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского неблагодарной «королевой пособия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Как сообщил Мартин, заявление Трампа спровоцировало споры между сторонниками Трампа и республиканцами, поддерживающими усиление помощи Украине. Как отмечает Мартин, ситуация осложняется тем, что республиканцы, если сравнивать их с членами Демократической партии США, традиционно поддерживают более жесткий курс в отношении Китая и Ирана, а также выступают за финансирование геополитических противников Пекина и Тегерана.

Напомним, конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины «Америка на последнем месте». Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.

—