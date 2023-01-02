Bloomberg – «в новом году проблемы не исчезнут» — британские политики признали, что страна сталкивается с большими трудностями

Столкнувшись с непростой экономической и внешнеполитической ситуацией на новом посту, Риши Сунак признал, что прошедший год был непростым, а новый не будет лучше, пишет Bloomberg. Лейбористы, находящиеся в оппозиции уже более 12 лет и всё активнее критикующие партию власти, тем временем обретают всё большую популярность в народе, подчёркивает автор материала.



AP

В своём первом новогоднем обращении в качестве премьер-министра Великобритании Риши Сунак говорил о прошедшем годе в мрачных тонах, признав, что он был трудным, и добавил: «Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы исчезнут в новом году», — цитирует слова политика Bloomberg.

За 2022-й в Соединённом Королевстве сменилось три премьер-министра: Сунак пришёл к власти после Лиз Трасс и Бориса Джонсона. Бывший банкир из Goldman Sachs Group Inc. за непродолжительный срок успел столкнуться с большими трудностями как во внешней, так и во внутренней политике, пообещав и дальше поддерживать Украину, а также взять британский механизм заимствований и долга под контроль.

Лидер главной оппозиционной партии лейборист Кир Стармер, также признал, что 2022-й был тяжёлым годом, сказав, что стране необходимо измениться и что ей нужен «новый способ ведения политики». Партию власти раскритиковала теневой канцлер казначейства от оппозиции Рэйчел Ривз: «Подход тори становится всё более безрассудным, позволяя продолжать забастовки, не прилагая каких-либо усилий по их разрешению. Сидеть в стороне — это ещё один способ, которым тори саботируют экономику Великобритании», — заявила она, напоминая о волне протестов работников больниц и сферы транспорта. По данным журнала People Polling, после хаотичного года Лейбористская партия, которая не была у руля страны более 12 лет, значительно опережает в опросах общественного мнения своих оппонентов. Всеобщие выборы должны быть назначены не позднее января 2025 года, подчёркивает автор статьи.