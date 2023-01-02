 

Диетолог назвала повышающие выносливость продукты

02.01.2023, 4:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выносливость помогает организму переносить физические нагрузки, подключая при этом весь мышечный аппарат, напомнила диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Ума Раджабова. По ее словам, чтобы повысить физическую выносливость, необходимо отдавать предпочтение определенной группе продуктов.

Многие знают, что организм получает энергию благодаря жирам. Поэтому для повышения выносливости нужно употреблять продукты, в которых содержится много жиров. На помощь спортсмену (как любителю, так и профессионалу) могут прийти жирная рыба, масло гхи, оливковое масло, авокадо и орехи.

Также очень важны углеводы, которые отвечают за краткосрочную энергию. Раджабова советует употреблять такие крупы, как киноа, рис, булгур, овес, гречку. Не стоит забывать о фруктах, ягодах и овощах, отметила специалист фитнес-тестирования. Она также напомнила: восстановить мышцы после хорошей тренировки помогают протеин и аминокислоты.

Ранее психолог Алтынай Капалбаева рассказала, как вернуть себе силы и энергию. Специалист не говорила о выносливости и физических нагрузках. Она обратила внимание в основном на душевное состояние человека. Слова эксперта приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.22 / В районе Измайлово построят дом по программе реновации

19.12.21 / Как мы полюбили атомную бомбу

19.07.22 / Мнение: Политическая изоляция

23.01.22 / Дана Борисова рассказала, куда потратила пол миллиона за месяц

14.11.22 / Вот и все: в разводе скандалистки Маркл и забитого принца Гарри поставили точку

24.11.21 / Мнение: Письмо: “Красиво говорит”

02.08.22 / Артист мирового уровня – Личное мнение

15.09.20 / Идрис Эльба прокомментировал новость о рождении у него третьего ребенка

25.08.21 / И посуду, и полы, и бытовую технику: готовим домашнее средство, которым можно отмыть хоть весь дом (получается в разы дешевле магазинного)

31.05.22 / Mercedes назвал дату выхода серийного гиперкара AMG One

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика