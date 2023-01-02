 

Экс-советник украинских президентов Соскин назвал Зеленского клоуном и ребенком

02.01.2023, 4:31, Новости дня
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Украина находится в энтропийной воронке, а ее нынешний президент Владимир Зеленский – клоун, сообщил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

Соскин сказал, что не стоит даже говорить об улучшениях в Украине до 2034 года, поскольку Украина является депрессивной «страной-лузером». «Какое развитие?» – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Соскина, когда «мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла», он ведет себя как «дите». «Ну это просто, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» – сообщил Соскин, добавив, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак «ларьками руководил».

Соскин ожидает, что ситуация в стране будет ухудшаться, Украину ждет экономическая стагнация, усиление политических репрессий и террора со стороны властей.

Напомним, Соскин в начале 1990-х годов был консультантом президента Украины Леонида Кравчука. В 1998–2000 годах он занял пост советника другого украинского президента – Леонида Кучмы. Соскин был советником по экономическим вопросам.

В 2019 году Соскин призывал Киев наладить транспортное сообщение с Крымом. Он предлагал пустить поезда из Херсона в Симферополь и открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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