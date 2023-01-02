 

Минобороны Сирии сообщило о гибели двух военных в результате израильских ударов по Дамаску

02.01.2023, 4:31, Новости дня
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Жертвами израильской ракетной атаки стали двое сирийских военных, еще двое получили ранения, аэропорт Дамаска выведен из строя, сообщило минобороны Сирии.

Ведомство сообщило, что около 02.00 по местному времени (совпадает с московским) Израиль «совершил воздушную агрессию с помощью ракет». Удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям был нанесен со стороны северо-востока Тивериадского озера. Указывается, что есть материальный ущерб, передает ТАСС.

Напомним, сирийские СМИ сообщали, что юг Дамаска подвергся атаке со стороны Израиля. Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаку в небе над столицей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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