Минобороны Сирии сообщило о гибели двух военных в результате израильских ударов по Дамаску

Жертвами израильской ракетной атаки стали двое сирийских военных, еще двое получили ранения, аэропорт Дамаска выведен из строя, сообщило минобороны Сирии.

Ведомство сообщило, что около 02.00 по местному времени (совпадает с московским) Израиль «совершил воздушную агрессию с помощью ракет». Удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям был нанесен со стороны северо-востока Тивериадского озера. Указывается, что есть материальный ущерб, передает ТАСС.

Напомним, сирийские СМИ сообщали, что юг Дамаска подвергся атаке со стороны Израиля. Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаку в небе над столицей.

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