 

Минобороны Сирии сообщило о гибели двух военных в результате израильских ударов по Дамаску

02.01.2023, 4:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жертвами израильской ракетной атаки стали двое сирийских военных, еще двое получили ранения, аэропорт Дамаска выведен из строя, сообщило минобороны Сирии.

Ведомство сообщило, что около 02.00 по местному времени (совпадает с московским) Израиль «совершил воздушную агрессию с помощью ракет». Удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям был нанесен со стороны северо-востока Тивериадского озера. Указывается, что есть материальный ущерб, передает ТАСС.

Напомним, сирийские СМИ сообщали, что юг Дамаска подвергся атаке со стороны Израиля. Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаку в небе над столицей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.21 / Эксперт: В разжигании грузино-азербайджанских столкновений заинтересована третья сторона

10.05.21 / Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19

07.08.21 / В Киеве попрощались с Марчуком. Видео

24.04.21 / Guardian – бразильский штамм коронавируса собирает кровавую жатву по всей Латинской Америке

24.09.20 / Машинист поезда пытался вывезти из РФ золото на 143 млн рублей

18.12.20 / В «Одноклассниках» появился новый сервис видеознакомств

31.10.20 / “Обосновано и соответствует Конституции”. Представитель Зеленского в КСУ поддержал смену состава суда

15.07.20 / Ливийская армия Хафтара приготовилась к большой битве за Сирт

25.05.22 / Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ

28.04.21 / Исполняющим обязанности министра энергетики снова стал замминистра Бойко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика