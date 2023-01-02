 

Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины

02.01.2023, 4:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, сообщил журналист Мартон Дунай.

Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.

Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.

По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».

Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.20 / Несколько журналистов государственных телеканалов Беларуси объявили об увольнении

08.07.21 / Львовские археологи нашли серебряные римские монеты, одна оказалась фальшивой

02.11.21 / Основными причинами экономических проблем в стране украинцы считают некомпетентность власти и коррупцию – опрос

17.07.20 / В США школьницу отправили в тюрьму за невыученные уроки

12.07.22 / В результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области погибли шесть человек

31.08.20 / В Киеве перед 1 сентября школу закрыли из-за коронавируса у педагогов

06.10.20 / Канада приостановила действие разрешений на военный экспорт в Турцию

19.11.21 / “Связать и утопить. По закону”. Арестович отреагировал на публикацию Соколовой секретных документов по “вагнергейту”

25.07.20 / В ДНР и ЛНР из России завезли новое вооружение и топливо

07.06.22 / Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика